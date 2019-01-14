РИАМО - 14 янв. Энергетики ПАО «МОЭСК» завершили работы по технологическому присоединению к электросетям компании будущего мусоросжигательного завода вблизи деревни Свистягино Воскресенского района, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Это первый из четырех подобных заводов, которые в рамках проекта правительства РФ «Чистая страна» появятся в Московской области к 2022 году. Его строительство уже началось. Для присоединения строительной площадки нового объекта энергетики филиала МОЭСК «Восточные электрические сети» построили 2,6 километра воздушной линии (ВЛ) 10 кВ с использованием самонесущего изолированного провода», – говорится в сообщении.

В целях надежного и качественного энергоснабжения потребителя специалисты филиала также смонтировали на воздушной линии три секционирующих пункта (СП) 10 кВ. Два из них выполнены на базе реклоузеров – устройств автоматического управления и защиты воздушных линий электропередачи на основе вакуумных выключателей под управлением специализированных микропроцессоров.

Эти СП предназначены для автоматического отключения возможных поврежденных участков ВЛ при коротком замыкании, а также для автоматического включения резервного питания участков сети. Третий СП выполнен на базе линейного разъединителя и будет служить для обеспечения безопасности на время ремонта или обслуживания оборудования.

«Проект по строительству мусоросжигательного завода имеет высокую социальную значимость для Московской области. Для обеспечения качественного и надежного электроснабжения потребителей все обязательства технологического присоединения абонентов к электросетям энергетики выполняют в установленные законодательством сроки», – отметил министр энергетики региона Леонид Неганов.

С 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Подмосковье перешло на новую систему обращения с отходами. В регионе ввели раздельный сбор мусора. Уже подготовлено 13 тысяч контейнерных площадок. В скором времени в Московской области также появятся 12 комплексов переработки и четыре предприятия термического обезвреживания отходов.