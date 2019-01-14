РИАМО - 14 янв. На средства от платных парковок в 2018 году в столичном районе Коптево благоустроили 18 детских площадок, где установили игровые комплексы с безопасным резиновым покрытием, сообщается на сайте московского паркинга.

«За минувший год в районе Коптево на средства от оплаты парковок было благоустроено 18 детских площадок. Работы проводились на улицах Лихоборские Бугры, Новопетровская, Коптевская, Михалковская, Зои и Александра Космодемьянских, на бульваре Матроса Железняка, на Соболевском проспекте, а также в 3-м Новомихайловском переулке», — говорится в сообщении.

Здесь установили современные детские игровые комплексы с безопасным резиновым покрытием.

Все средства от платных парковок распределяются между управами районов Москвы и тратятся на благоустройство придомовых территорий. На эти деньги ремонтируют и обновляют детские и спортивные площадки, тротуары, бордюры, обустраивают парковочные карманы, скверы и газоны.

Все работы проводятся с учетом пожеланий жителей, которые могут проголосовать за понравившийся проект на портале «Активный гражданин» или обратиться к муниципальным депутатам района.