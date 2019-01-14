РИАМО- 14 янв. В одном из продовольственных складов в Москве обнаружили свыше 500 килограмм санкционного сыра, продукция была произведена в Италии и Голландии, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной таможни.

«В задержанной партии обнаружены различные виды сыров, происходящие из стран, в отношении которых действуют специальные экономические меры. Согласно маркировке, размещенной на упаковке, продукция произведена в Голландии и Италии», – отмечается в сообщении.

Проверку организовали совместно с представителями управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Обнаруженные товары изъяты и уничтожены», – добавляется в материале.

США и ряд других стран ввели санкции в отношении России в 2014 году. В том же году президент России Владимир Путин издал указ о запрете ввоза некоторых видов продукции на основании закона о специальных экономических мерах, который позволяет реагировать на недружественные действия иностранных государств.