РИАМО - 14 янв. В столице 15 января ожидается ухудшение погодных условий, порывы ветра до 15 метров в секунду, а также гололедица, в связи с чем автомобилистов просят быть предельно внимательными при парковке, сообщается на сайте «Московский паркинг».

«По прогнозам синоптиков, во вторник, 15 января, в Москве ожидается ухудшение погодных условий. В городе возможны гололедица на дорогах и порывы ветра до 15 метров в секунду. В связи с этим ГКУ «АМПП» просит автомобилистов быть внимательными при парковке», – говорится в сообщении.

Автолюбителям напомнили о рисках оставления машин возле деревьев, рекламных щитов и слабоукрепленных конструкций, это может спровоцировать аварийные ситуации.

В случае возникновения вопросов по работе платных парковок водители могут обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень опасности погоды на понедельник и вторник из-за сильного ветра, также в понедельник на дорогах ожидается гололедица.