РИАМО - 14 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил в понедельник региональные награды работникам подмосковных СМИ, в частности, награды получили члены Союза журналистов Подмосковья, благодарности объявили коллективам информационных агентств муниципалитетов, передает корреспондент РИАМО.

«Рад приветствовать в зале людей, которые работают в журналистике, в СМИ. Большая честь - поздравить тех, кто занимается этим очень интересным, сложным трудом, поблагодарить всех за максимальную вовлеченность, за полное освещение того, что происходит в разных городах, муниципалитетах. У нас более 400 печатных СМИ, некоторые из них работают 10-11 лет, некоторые даже более 100 лет. Хочу поздравить, пожелать новых творческих успехов, особенно поздравить наших ветеранов», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что интернет развивается, появляются новые способы подачи информации.

«Я не сомневаюсь, что Подмосковье и здесь преуспеет, откроет новые имена и таланты и будет информировать людей о самом главном», - отметил Воробьев.

Орден «За заслуги перед Московской областью» III степени получил шеф-редактор издания «Книга Памяти» издательства «Подмосковье» Николай Панов, орден преподобного Сергия Радонежского получила председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова.

Благодарность губернатора Московской области и памятный подарок вручили члену Союза журналистов Подмосковья Галине Талалаевой, члену Союза журналистов Подмосковья Михаилу Какакуцкому, члену Союза журналистов Подмосковья Галине Спасской. Почетное звание «Заслуженный работник печати Московской области» присвоили ответственному секретарю газеты «Люберецкая панорама» Ивану Борисову.

Благодарность губернатора Подмосковья и памятный подарок вручили главному редактору Регионального информационного агентства Московской области Максиму Шарапову. Также благодарность губернатора Московской области объявили коллективу Одинцовского информационного агентства, коллективу Химкинского информационного агентства, коллективу Мытищинского информационного агентства, коллективу Истринского информационного агентства, коллективу Ступинского информационного агентства.