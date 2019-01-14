РИАМО - 14 янв. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил в понедельник благодарность и памятный подарок главному редактору Регионального информационного агентства Московской области Максиму Шарапову, передает корреспондент РИАМО.

В понедельник в доме правительства Московской области Воробьев вручил региональные награды работникам подмосковных СМИ.

«Спасибо большое за эту высокую награду. Я ее оцениваю не как личную награду, а как награду всему нашему коллективу, поощрение. У нас, в отличие от многих подмосковных СМИ, ресурс очень молодой, бренду РИАМО всего четыре года, они были очень насыщенные, мы формировали коллектив, делали новые проекты, сайты, соцсети, инфоэкраны в МФЦ и в автобусах и целую сеть горпорталов в городах. Останавливаться на достигнутом нельзя, это крах и застой. В нашей копилке есть еще немало интересных проектов, которые мы надеемся реализовать», - сказал Шарапов.

Максим Шарапов родился 27 сентября 1968 года в Москве. В 1992 году он окончил филологический факультет МПГУ имени Ленина. В 1988-1989 годах служил в рядах советской армии, в 1992-1996 годах – работал корреспондентом в различных СМИ.

С 1997-го по 2006-й год работал в информационном агентстве «Интерфакс», был корреспондентом в пуле мэра Москвы. Шарапов вел организационную работу по созданию корреспондентской сети и пресс-центров «Интерфакса» в регионах Центрального федерального округа.

В 2007-2014 годах работал в РИА Новости, где занимал должность начальника отдела, руководителя редакции, заместителя руководителя информационной службы.

С осени 2014 года занимает должность главного редактора Регионального информационного агентства Московской области.

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