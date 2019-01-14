РИАМО - 14 янв. Филиал Центра независимой диагностики открылся на улице Пилота Нестерова, 9А в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Московского центра качества образования.

«Первые посетители филиала, который открыт с 9:00 до 17:30 с понедельника по пятницу, уже оценили уровень организации независимых оценочных мероприятий и инфраструктуру в целом, а также отметили расположение и транспортную доступность филиала», – отмечается в сообщении.

Центр независимой диагностики, который расположен на улице Бехтерева, 19, – это структурное подразделение Московского центра качества образования, являющегося официальным оператором проведения ЕГЭ и ОГЭ в Москве.

Центр предлагает посетителям обширный спектр услуг по диагностике образовательных достижений – а именно проверить знания по разным предметам. На данный момент успешно используются независимые диагностики в формате виртуальной реальности по физике, биологии и астрономии. Это позволяет сымитировать любую среду и создает условия, которые невозможно создать в школе естественным путем.

Принять участие в VR-диагностиках можно в Центре независимой диагностики Московского центра качества образования.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр качества образования» создан в целях решения задач повышения эффективности оценки качества знаний обучающихся, выявления и подготовки талантливой молодежи, совершенствования различных форм аттестации образовательных учреждений и обучающихся, организации и проведения мониторинговых исследований.