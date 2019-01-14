РИАМО - 14 янв. Родственники советской и российской актрисы Маргариты Тереховой организовали сбор средств для лечения артистки, она страдает болезнью Альцгеймера, при которой необходимы дорогостоящие лекарства, сообщается на сайте союза кинематографистов РФ.

«Уважаемые коллеги, зрители и все, кто знают и ценят творчество народной артистки России Маргариты Тереховой. К вам обращается семья Маргариты Борисовны Тереховой. Как известно, Маргарита Борисовна много лет тяжело больна. Врачи поставили неутешительный диагноз: болезнь Альцгеймера. Она прикована к постели и ей требуются дорогостоящие лекарства, круглосуточный уход, поддерживающие ее комфортное состояние», – говорится в сообщении.

О подробностях перечисления, банковских реквизитах можно узнать на сайте.