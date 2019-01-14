РИАМО - 14 янв. В понедельник в столице провели технический пуск участка от Саларьева до Коммунарки Сокольнической линии метро, общая протяженность нового участка составляет 12 километров, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Сегодня мы проводим технический пуск нового участка Сокольнической линии метро от Саларьева до Коммунарки. Еще несколько месяцев потребуется для пуска-наладки оборудования. И уже к лету москвичи получат четыре новые станции. Город станет ближе для 200 тысяч жителей новой Москвы и прилегающих к ней районов Московской области», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что строительство метро на присоединенных территориях улучшит транспортное обслуживание более 600 тысяч человек, которые живут и работают в новой Москве.

«Спасибо строителям и проектировщикам за большую и хорошо сделанную работу. Но впереди еще много других задач. В частности, мы приняли решение построить на Сокольнической линии еще одну станцию «Потапово», которая улучшит транспортное обслуживание жителей новых жилых кварталов Коммунарки и примыкающего к ней Южного Бутова», — отметил Собянин.

Общая протяженность нового участка Сокольнической линии метро составляет 12 километров. Большая часть участка выполнена в наземном исполнении. При этом впервые в практике строительства московского метро значительная часть трассы проходит в створе автомагистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.

Впервые в Москве также будет открыт совмещенный автомобильный и метротоннель длиной 1,9 километра, расположенный на пересечении новой линии метро с Калужским шоссе. Уникальность тоннеля состоит еще и в том, что на некоторых участках его ширина достигает 92 метров.

Откроются четыре станции: «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая», «Коммунарка» («Столбово»). Вблизи новых станций будет организовано 4,2 тысячи машино-мест на перехватывающих парковках. Планируется корректировка маршрутной сети ГУП «Мосгортранс» и коммерческих перевозчиков для подвоза пассажиров к новым станциям метро.

«В перспективе станция «Коммунарка» будет пересадочной с одноименной станцией Коммунарской линии метро от МЦК (станция «Крымская») до Коммунарки и далее в Троицк. Таким образом, Коммунарка будет обслуживаться не одной, а двумя линиями метро. Это позволит жителям выбирать наиболее быстрый и комфортный вариант поездки, а также обеспечит равномерное распределение пассажиропотоков», — добавляется в сообщении.

Новый участок Сокольнической линии продлят на 2,6 километра и построят станцию «Потапово» («Новомосковская») с электродепо «Столбово».

После открытия участка Саларьево-Коммунарка снизится нагрузка на действующие станции метро «Саларьево» (минус 14%), «Теплый стан» (минус 17%), «Рассказовка» (минус 17%), «Бунинская аллея» (минус 19%). Ожидается также снижение нагрузки в пиковые часы на Калужском шоссе на 8%, Киевском шоссе на 7% и юго-западном участке МКАД на 9%.

Ежедневные поездки по городу для жителей новой Москвы сократятся до 1 часа в день.