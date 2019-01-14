РИАМО - 14 янв. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции помогли беременной женщине добраться до роддома, когда у нее начались схватки, после чего навестили мать с новорожденным, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

В один из вечеров, когда на Горьковском шоссе наблюдается интенсивное движение, сотрудники 5 батальона 2 полка ДПС капитан полиции Денис Худяков и старший лейтенант полиции Евгений Стальнов осуществляли контроль за дорожным движением.

«К автоинспекторам обратился водитель, который пояснил, что в его машине находится товарищ со своей женой, у которой начинаются роды. Поскольку в эти минуты на дороге был большой дорожный затор, он попросил сопроводить транспортное средство в медицинское учреждение», – отмечается в сообщении.

В материале добавляется, что, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, экипаж начал сопровождение автомобиля с роженицей. Спустя несколько минут инспекторы ДПС доставили семейную пару до приемного покоя родильного отделения и передали врачам. Уже через 40 минут на свет появился мальчик – Ян.

Вскоре сотрудники Госавтоинспекции навестили молодую маму и малыша. Они поздравили молодых родителей с рождением сына, подарили тематические подарки и украсили детскую коляску световозвращающими элементами.