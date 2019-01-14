РИАМО - 14 янв. В Можайском территориальном отделе административно-технические инспекторы Подмосковья подвели итоги надзорной деятельности за прошлый год, результатом деятельности стало устранение 800 нарушений в содержании объектов и территорий, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Также инспекторы проверили 162 детских игровых и спортивных площадки, устранены нарушения и факторы опасности на 81 из них. Жесткие подвесы устранены на всех детских игровых площадках.

«В рамках поддержания чистоты и порядка на улицах населенных пунктов Подмосковья очищено от несанкционированной рекламы и объявлений более 10 объектов инфраструктуры, зданий и сооружений, а также около 25 объектов в полосе отвода автомобильных дорог. По итогам проверок содержания улиц, площадей, мест массового пребывания устранено 350 правонарушений», – отмечается в сообщении.

Значительная работа проведена местным территориальным отделом по контролю за соблюдением тишины и покоя граждан: рассмотрено 350 жалоб жителей.

«По фактам парковки автомобилей на газонах и детских площадок привлечено к ответственности 46 владельцев автотранспорта», – заключается в материале.