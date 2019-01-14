РИАМО – 14 янв. Минусовая температура держалась в Московском регионе на протяжении месяца, начиная с 14 декабря, однако на этой неделе потоки атлантического воздуха принесут в Москву тепло, средние суточные показатели превысят климатическую норму на 5-6 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Московский регион в течение начавшейся недели будет находиться под влиянием семейства циклонов, которые удержат на фоне низкого атмосферного давления неустойчивую погоду – облачную с осадками, временами ветреную и колебаниями температуры.

«В целом, погода будет более теплой, чем характерная для середины января. Средняя суточная температура будет превышать климатическую норму на 5-6 градусов, а во вторник и пятницу даже на 8-9 градусов, в эти дни максимальная температура в столице может достичь слабых положительных значений. Гололедица сохранится, при понижении температуры она может быть сильной», – говорится в сообщении.

В понедельник пройдет небольшой, местами умеренный снег, в некоторых районах возможна метель с порывами ветра до 15 метров в секунду.

«Снегопады и потепление продолжатся и во вторник, 15 января. В ночь на вторник, 15 января, будет идти умеренный снег, местами с метелью и порывами ветра до 15 метров секунду, температура от минус 3 до минус 1 градуса. Днем около нуля и небольшие осадки. После прохождения холодного атмосферного фронта температура начнет понижаться в Москве к вечеру до минус 5. На дорогах прогнозируется сильная гололедица», – подчеркивается в материале.

К концу недели, в пятницу, временами будет идти снег.

«Температура ночью от минус 6 до минус 1 градуса, днем от минус 4 до плюс одного градуса. В Крещение, 19 января, временами небольшой снег, ночью похолодает до минус 7 градусов», – заключается в сообщении.