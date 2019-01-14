РИАМО - 14 янв. На 53-м году жизни скончался российский физик, лауреат многих премий, профессор Московского государственного университета Михаил Городецкий, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы МГУ.

«13 января на 53-м году жизни скончался выдающийся ученый, лауреат многих международных научных премий, профессор МГУ Михаил Леонидович Городецкий», – сказал собеседник агентства.

Михаил Городецкий входил в состав научной группы Владимира Брагинского, занимающегося гравитационно-волновыми исследованиями. Был одним из соавторов публикации, в которой ученые коллаборации LIGO впервые объявили о регистрации гравитационных волн.

«Исследования российских ученых с участием Михаила Городецкого нашли свое воплощение при создании детекторов нового поколения, позволивших непосредственно наблюдать гравитационные волны от слияния черных дыр. Михаил Городецкий был одним из самых цитируемых отечественных ученых – научные труды с его авторством были процитированы более 18 тысяч раз», – отметил представитель МГУ.

Он добавил, что жизненный путь ученого был тесно связан с Московским университетом: в 1989 году Михаил Городецкий окончил физический факультет, в 1992-м защитил на нем же кандидатскую диссертацию, а в 2001 – докторскую.

Михаил Городецкий был не только выдающимся ученым, но и активно преподавал в МГУ. За время работы на физическом факультете он читал несколько курсов, среди которых «Современные стандарты времени и частоты», «Оптические стандарты времени и частоты», «Оптические микрорезонаторы».

Коллектив Московского университета скорбит об утрате и приносит соболезнования коллегам и родственникам Михаила Городецкого.