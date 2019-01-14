РИАМО - 14 янв. Многоквартирный дом №15, расположенный в микрорайоне Внуковский в подмосковном Дмитрове, отремонтировали после проверки жилищных инспекторов, ранее в подъезде случался пожар, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

В ведомство поступило обращение жительницы, которая утверждала, что управляющая компания не спешит делать ремонт в подъезде жилого дома, пострадавшем от пожара осенью 2018 года. В ходе внеплановой проверки факты отслоения окрасочного слоя и наличия гари на стенах всех этажей подъезда №3 подтвердились.

«По итогам проведенной проверки ООО «Управляющая компания ЖКХ» выдано предписание об устранении выявленных нарушений в соответствии с нормами жилищного законодательства РФ. Назначено проведение малярного ремонта лестничных клеток подъезда №3 данного жилого дома», – сказал главный государственный жилищный инспектор региона Вадим Соков.

Он отметил, что на момент проведения контрольной проверки исполнения предписания сотрудники территориального отдела Госжилинспекции зафиксировали факт устранения всех выявленных ранее нарушений в полном объеме и в установленные сроки.

Тем не менее, за нарушение части 4 статьи 9.16 КоАП РФ управляющей организации пришлось выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.