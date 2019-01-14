РИАМО - 14 янв. Экстренные службы столицы проверили информацию о минировании трех московских аэропортов – «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево», угрозы взрыва проверка не выявила, личность сообщившего о минировании установлена, говорится в сообщении пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В понедельник поступила информация о том, что неизвестный гражданин сообщил об угрозе минирования трех московских аэровокзальных комплексов – «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево».

«Сотрудниками транспортной полиции проведен комплекс оперативных мероприятий в аэропортах. Подозрительных предметов не обнаружено. В настоящее время установлен гражданин, возможно, причастный к данному звонку, с мужчиной работают сотрудники полиции», – говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается проверка.

После поступления информации о минировании в аэропортах вводились необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности.