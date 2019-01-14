РИАМО - 14 янв. В 2018 году 17 посетителей отделений «Почты России» в Москве и Подмосковье, купившие лотерейные билеты, выиграли от 2 до 5 миллионов рублей, еще 15 получили выигрыш от 1 до 2 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ФГУП «Почта России».

«В Москве в 2018 году шесть человек выиграли от 2 до 5 миллионов рублей, а в Московской области – 11. Выигрыш от одного до двух миллионов рублей получили семь москвичей и восемь жителей области», – говорится в сообщении.

Всего в России, согласно статистике государственных лотерей, в 2018 году посетители отделений «Почты России» приобрели более 68 миллионов лотерейных билетов.

Обладателями выигрыша в размере более 1 миллиона рублей стали 206 человек. Это в 2,4 раза больше, чем годом ранее, когда миллионерами стали 88 человек.

«Самый крупный выигрыш был зафиксирован в Хабаровском крае, житель которого выиграл 7,3 миллиона рублей. Также клиенты «Почты России» приобретали счастливые билеты в почтовых отделениях Ямало-Ненецкого АО, Забайкальского, Краснодарского и Красноярского краев, в республиках Башкортостан, Удмуртия, Карачаево-Черкесия и Тыва, а также в Архангельской, Брянской, Калужской, Иркутской, Ростовской, Псковской и Ульяновской областях, Москве и Санкт-Петербурге», – уточняется в материале.

Крупные выигрыши от 500 до 999 тысяч рублей выиграли в прошлом году 63 клиента «Почты России».

Общая сумма выигрышей по всем лотерейным билетам, распространяемым через «Почту России», в 2018 году составила 3,2 миллиарда рублей, победителями лотерей стали свыше 19 миллионов человек, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года.

С 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов – это вклад в развитие отечественного спорта.