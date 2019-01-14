РИАМО - 14 янв. Дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме из-за снегопада, в настоящий момент на региональных дорогах работает более 760 единиц спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Также с целью подготовки тротуаров и остановок общественного транспорта к массовому движению пешеходов с 4:30 утра к работам приступили 475 дорожных рабочих.

«В минувшие выходные силами производственных комплексов ГБУ МО «Мосавтодор» и подрядных организаций вывезено 16 тысяч кубометров снега. Дороги с высокой интенсивностью движения обрабатывали противогололедными материалами и очищали от снега по мере необходимости, работы выполнялись несколько раз в сутки», – отмечается в материале.

Снегопад в Московском регионе продлится до конца понедельника. Также возможны метель и гололедица. Температура воздуха составит минус 5 – ноль градусов. Прогнозируемое количество осадков: 0-1 миллиметра, местами 2-5 миллиметров.

Водителей Подмосковья призывают выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, соблюдать дистанцию, не парковать автомобили на проезжей части и с пониманием отнестись к работе снегоуборочной техники.