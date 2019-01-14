РИАМО - 14 янв. В X Гайдаровском форуме в Москве примут участие более 900 иностранных гостей, в том числе действующие политики, сообщил журналистам в понедельник ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау.

«В этом году много иностранцев. Сейчас их порядка 900 участников. Несмотря на все политические сложности, у нас немало действующих политиков, обычно бывшие министры, а сейчас у нас и вице-премьер Сингапура, министр экономики и финансов Италии, и министр высшего образования, науки и инноваций Франции, председатель парламента Финляндии», - уточнил Мау.

По его словам, на форуме запланированы выступления с докладами.

«Из важных особенностей - в этом году мы предлагаем целый ряд докладов, это будут не традиционные сессии, панели, а будет представлено примерно 20 докладов на разные темы», - подчеркнул ректор.

Согласно данным на сайте мероприятия, традиционно в начале года в Москве, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации собираются известные ученые, представители органов власти, общественные и политические деятели, бизнесмены из разных стран. В 2019 году форум пройдет с 15 по 17 января.

Гайдаровский форум ежегодно объединяет тех, кто своими передовыми достижениями оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств. Одна из важных особенностей форума состоит в активном вовлечении в его работу молодых ученых в качестве участников дискуссий.

Сессии форума сфокусированы на острейших проблемах современности, особое значение придается темам, связанным с осмыслением положения и стратегической роли России в мире. С течением времени форум стал местом, где обсуждается и подвергается критическому осмыслению социально-экономическая политика России ближайшего года.