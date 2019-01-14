РИАМО – 14 янв. Участие в Гайдаровском форуме планируют принять почти 17 тысяч человек, сообщил журналистам в понедельник директор Гайдаровского форума, проректор РАНХиГС Иван Федотов.

«На сегодняшний день 16,9 тысячи человек зарегистрированы на форум, больше всего людей было в 2017 году, но и тогда не превышало 12 тысяч человек», – сказал Федотов.

Он отметил, что в этом году произошло увеличение числа спикеров.

«В настоящий момент всего в официальной части программы 760 спикеров. Это очень много», – дополнил Федотов.

Он напомнил, что в рамках форума пройдет 110 официальных мероприятий.

Гайдаровский форум проведут в Москве в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России с 15 по 17 января 2019 года.

Мероприятие ежегодно объединяет тех, кто своими передовыми достижениями влияет на социально-экономическое развитие регионов и государств.

В отечественных СМИ за Гайдаровским форумом прочно закрепилась репутация «российского Давоса».