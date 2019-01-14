РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 янв. В подмосковном Подольске 50 единиц спецтехники вышли на уборку снега на автодорогах местного значения во время снегопада, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Во время продолжающегося снегопада в городском округе Подольск для уборки автодорог местного значения количество техники увеличено. Задействовано 24 трактора, два трактора «JCB», девять комбинированных дорожных машин, восемь погрузчиков, семь самосвалов, убирают 55 сотрудников. Общее количество техники составляет 50 единиц, планируется израсходовать 730 кубометров песко-соляной смеси», – говорится в сообщении.

Дорожные службы Подольска в ночь на понедельник, когда начался снегопад, приступили к уборке автодорог местного значения. В ночное время подрядные организации направили на очистку дорог 26 единиц техники, в том числе 12 тракторов, семь комбинированных дорожных машин, три погрузчика, четыре самосвала. Задействовали также 20 сотрудников. Для обработки автодорог израсходовали 58 кубометров песко-соляной смеси.