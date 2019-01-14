РИАМО – 14 янв. Центр сопровождения приемных семей из Московской области попал в число победителей всероссийского конкурса «Голос ребенка: дети как эксперты опыта», говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства – министра образования Подмосковья Ольги Забраловой.

«Областные специалисты одержали победу с проектом «Хочу все знать о будущем приемном родителе», его реализация начнется в регионе 12 февраля», – сказала Забралова.

Она отметила, что конкурс проводился в рамках программы «Семья и дети» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

«Победителям конкурса будет предоставлена финансовая, экспертная и научно-методическая поддержка для развития и реализации проектов», – дополнила Забралова.

Она уточнила, что подмосковные специалисты смогли придумать уникальный и очень важный проект, который был высоко оценен жюри конкурса.

«Благодаря его реализации мы выясним, какую информацию хотят знать дети, проживающие в детских домах Московской области, о потенциальных кандидатах в приемные родители до того, как познакомятся с ними лично: возраст, семейное положение, место проживания, опыт воспитания детей и количество детей уже воспитывающихся в семье кандидатов, интересы и увлечения. Ведь очень важно найти для каждого ребенка, оставшегося без родительского попечения, подходящую семью», – подчеркнула Забралова.

Кроме того, по ее словам, в число победителей конкурса также вошел детский дом «Вдохновение» в Коломне с проектом «Социальная квартира» по приоритетному направлению конкурса – постинтернатное сопровождение, подготовка к самостоятельной жизни детей и молодых взрослых в возрасте до 23 лет.

В настоящее время в Подмосковье проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в замещающих семьях воспитываются свыше 15,6 тысячи детей-сирот. Кроме того, свыше 8,5 тысяч детей воспитываются в семьях усыновителей.