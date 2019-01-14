РИАМО – 14 янв. В нынешнем году порядка 25 дворов комплексно отремонтируют в подмосковном Реутове, семь адресов дворовых территорий определят совместно с жителями горокруга, сообщил в понедельник Реутовскому информагентству глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Комплексное благоустройство коснется территорий дворов, расположенных рядом с домами №№20 и 21 по Носовихинскому шоссе, дворов домов №№7, 3, 3А, 5, 5А по улице Комсомольской, №№16 и 18 по улице Ленина. Обновление также ожидает дворы по улицам Южной, дом №13, Котовского, дом №4, корпус 1, Молодежной, дом №1, Гагарина, дом №34, Победы, дома №№15/1 и 30, Новой, дом №15, Советской, дом №9. Ремонт затронет дворовые территории на Юбилейном проспекте, дом №2, проспекте Мира, дом №33, Садовом проезде рядом с домами №№4 и 5. Дополнительно в перечень войдут семь дворов, которые будут выбраны главой муниципалитета совместно с жителями», – сказал Каторов.

По его словам, в план благоустройства входят шесть обязательных элементов: во дворе устанавливают новую или модернизированную детскую площадку с травмобезопасным покрытием; проводят озеленение; обновляют системы освещения; на придомовой территории появляются парковочные карманы, информационный стенд, контейнерная площадка для твердых бытовых отходов.

По данным агентства, в прошлом году Реутов стал безусловным лидером Подмосковья по выполнению программы комплексного благоустройства дворов. Город взял на себя повышенные обязательства и вместо 18 обязательных к ежегодному обновлению дворовых территорий произвел благоустройство 25. Таким образом, план 2018 года выполнили на 122,2%.

Программа комплексного благоустройства дворовых территорий подобными темпами ведется не первый год. Всего за время ее действия в Реутове благоустроили свыше 100 дворов. Под действие программы реновации попали все 163 двора Реутова. До конца 2020 года все дворовые территории Реутова полностью приведут к единым областным стандартам.