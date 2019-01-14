РИАМО – 14 янв. 55-летний мужчина заявил в столичную полицию об избиении и изнасиловании его дочери 2001 года рождения, преступника задержали, передает в понедельник РЕН ТВ.

«Двенадцатого января в период с 3 до 5 часов утра преступник около одного из домов на Большом Казенном переулке напал на девушку. Он ударил ее кулаком по голове и начал трогать за интимные места. После чего затащил свою жертву в подъезд дома, где избил, после чего изнасиловал», – говорится в сообщении.

Полиция возбудила по данному факту уголовное дело. Подозреваемый в изнасиловании установлен и задержан, им оказался ранее судимый за кражу мужчина 1987 года рождения.