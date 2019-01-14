В Москве на улице Пречистенка в результате падения из строительной люльки погиб рабочий, второй мужчина госпитализирован. По факту происшествия столичные следователи проводят проверку.
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В Москве на улице Пречистенка в результате падения из строительной люльки погиб рабочий, второй мужчина госпитализирован. По факту происшествия столичные следователи проводят проверку.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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