РИАМО - 14 янв. Подмосковные полицейские задержали двоих уроженцев Средней Азии в возрасте 22-х и 26 лет, подозреваемых в совершении серии разбойных нападений на пенсионеров в городском округе Чехов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Злоумышленники проникли в частный дом к пожилой женщине, угрожая ножом, связали ее и заклеили рот скотчем, после чего похитили денежные средства», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Подозреваемых задержали на востоке Москвы. При обысках по адресам их проживания найдена часть похищенного имущества и нож, используемый при совершении преступления, добавила она.

Сотрудники полиции установили причастность одного из задержанных еще к трем аналогичным преступлениям на территории городского округа Чехов. Возбуждены уголовные дела по статье 162 УК РФ («Разбой»).

Подозреваемых заключили под стражу. Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.