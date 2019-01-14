РИАМО - 14 янв. С начала 2019 года административно-технические инспекторы Московской области проводят операцию «Снегопад», в рамках которой по предписаниям сотрудников ведомства устранено более 320 нарушений требований по зимней уборке территорий муниципальных образований, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора.

«В фокусе внимания инспекторов при проведении проверок зимней уборки в первую очередь находятся социально значимые объекты (школы, детсады, больницы), а также территории с массовым пребыванием людей: улицы, дворы, площади», – пояснил Главный государственный административно-технический инспектор Московской области Сергей Бизяев.

Так, на прилегающих к социальным объектам территориях очищено 28 пешеходных зон и более 200 парковочных мест, в том числе места для граждан с ограниченными возможностями.

Бизяев отметил, что по предписаниям инспекторов территориальных отделов Госадмтехнадзора очищено от снега и наледи 170 дворовых территорий. Приведены в надлежащее, то есть безопасное для передвижения людей, состояние пешеходные тротуары и остановки на 112 улицах в городах и поселках региона.

«Всего с начала года по предписаниям инспекторов в муниципалитетах вывезено более 400 кубометров снега. Благодаря оперативному вмешательству инспекторов очищено от снега и обработано противогололедными реагентами свыше 13 километров улиц и тротуаров, более 15 километров дворовых проездов, около 1 тысячи квадратных метров территорий перед входами в объекты образования, здравоохранения, а также торговые объекты», – подчеркнул он.

Сотрудники ведомства оперативно реагировали на жалобы населения по поводу уборки снега, обозначенные в социальных сетях на аккаунтах Госадмтехнадзора и поступившие на портал «Добродел». Так, с начала года инспекторы прореагировали и добились положительного результата более чем по 80 обращениям в социальных сетях.

Проведена работа по более 4 тысяч обращений в «Доброделе» по поводу нарушений правил уборки от снега и наледи внутридворовых проездов и кровель домов, а также графика вывоза снега. Лучше всего справлялись с уборкой в эти дни Электрогорск, Шаховская, Протвино, Королев, Мытищи, Домодедово.