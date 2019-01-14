РИАМО - 14 янв. Полицейские задержали в подмосковном Щелкове мужчину, который ударил ножом своего приятеля во время конфликта, потерпевший умер на месте, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Тело мужчины 1968 года рождения с проникающим ножевым ранением обнаружили в доме на улице Комарова. Он скончался до прибытия бригады скорой помощи.

«За совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области мужчина 1979 года рождения. Преступление совершено в ссоре во время распития спиртных напитков», – сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).