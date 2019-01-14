РИАМО - 14 янв. Авария, произошедшая в понедельник около станции «Наугольный» в Подмосковье, не отразилась на графике движения электричек, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Сегодня (14 января – ред.) в 11:12 водитель грузового автомобиля выехал на регулируемый (оборудованный светозвуковой сигнализацией) железнодорожный переезд рядом со станцией «Наугольный» Большого кольца (БМО) Московской железной дороги перед приближающимся грузовым поездом», – отмечается в сообщении.

Локомотивная бригада грузового поезда, заметив на пути машину, подала звуковые сигналы и применила экстренное торможение.

«Однако расстояние было недостаточным для полной остановки состава. По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал», – подчеркивается в материале.

Локомотив получил незначительные повреждения.

«Железнодорожники, обследовав локомотив и убедившись в безопасности продолжения поездки, в 11:24 продолжили следовать по маршруту», – уточняется в сообщении.

Ситуация не повлияла на график движения поездов.

«Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение опасно не только для здоровья и жизни водителей, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад», – резюмируется в материале.