РИАМО (КОРОЛЕВ) – 14 янв. Совет молодых ученых и специалистов городского округа Королев приглашает всех желающих на экскурсию в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина 29 января, говорится в сообщении совета.

«Желающим принять участие в экскурсии необходимо до 18 января предоставить заявку с указанием полных фамилии, имени и отчества, даты рождения, паспортных данных и контактного телефона. Также необходимо прикрепить 2 фото. Заявку направлять на адрес электронной почты: smus.korolev@mail.ru», – отмечается в сообщении.

Начало экскурсии в 10:00, сбор в 9:30 по адресу: поселок городского типа Звездный городок, платформа «Циолковская» Ярославского направления МЖД.

К участию в экскурсии допускаются граждане России старше 14 лет. Экскурсия бесплатная, но количество мест ограничено.