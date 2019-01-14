РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 янв. Жители Люберец в социальных сетях попросили провести проверку законности пристройки к магазину на улице Урицкого, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В соцсетях поступило обращение от жителей по поводу законности возведения пристройки к магазину по адресу: улица Урицкого, дом №8А. Также жители попросили устранить надписи о продаже наркотических веществ по адресам: улица Попова, дом №19 и улица Юбилейная, дом №21», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что от жителей также поступили просьбы опилить сухие деревья в Малаховском парке и в парке Березовая роща усадьбы Коренево. Также горожане попросили устранить незаконную рекламу на станции «Люберцы-1».

«Всего в 2018 году от жителей в соцсетях поступило 532 обращения. Из них 506 исполнены, девять находятся в работе, 18 не исполнены», – заключил Ружицкий.