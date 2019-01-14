РИАМО (КОРОЛЕВ) - 14 янв. Ссора двух мужчин в подмосковном Королеве закончилась госпитализацией одного из участников конфликта с травмой глаза, его доставили в столичную больницу, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

«Двенадцатого января в 22:31 в городском округе Королев из квартиры дома по Воровскому проезду бригадой «скорой помощи» с травмой глаза в Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского (МОНИКИ) доставлен и госпитализирован гражданин 1964 года рождения», - говорится в сообщении.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции гражданин 1979 года рождения. Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.