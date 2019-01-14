РИАМО – 14 янв. На минувшей неделе закончила работу главная новогодняя площадка Подмосковья, которая располагалась в «Крокус-Экспо» в Красногорске, гости мероприятия могли встретиться со звездами российской эстрады – Филиппом Киркоровым, Тимуром Родригезом, Григорием Лепсом, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Прошедшее в Красногорске мероприятие показало, что Московская область может быть достойным конкурентом Москвы в части организации ярмарочной торговли. Гости новогодней ярмарки «Зима в Подмосковье» смогли принять участие в десятках зимних развлечений, покататься на паровозах и каруселях, научиться новому на мастер-классах, попробовать глинтвейн и полевую кухню от «Военторга», а также приобрести праздничные товары в торговых рядах», – отметил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Он добавил, что «Зима в Подмосковье» сопровождалась эффектным световым шоу на фасаде «Крокус-Экспо».

«Для создания атмосферы новогодней сказки использовались десятки прожекторов и сложное световое оборудование. На огромном фасаде выставочного центра под традиционное музыкальное сопровождение возникали праздничные образы, впечатляющие виды Подмосковья, церкви и крепости», – подчеркнул Посаженников.

Говоря о продажах, он упомянул, что больше всего пользовались спросом традиционные и необычные сувениры.

«Предприятие из Королева, нашей «космической» столицы, реализовало более 1 тысячи тюбиков своего фирменного космического питания. Также были высокие продажи у Клинских елочных игрушек – более 500 шаров с символикой года, Можайские иконы – более 100 икон, но все рекорды продаж побили, конечно, шерстяные изделия: носки, варежки, шапки, шарфы, с символикой года и с брендом «Зима в Подмосковье». Их реализация превысила 2,5 тысячи изделия», – перечислил Посаженников.

Кроме того, впечатлил объемами продаж фудкорт.

«Пельмени ручной работы из Серпухова – реализация более 450 горячих порций и «Военторг» – 2 тонны гречки с тушенкой и более 5 тысяч порций горячего сладкого чая», – резюмировал Посаженников.

С начала новогодних праздников на территории региона организовали порядка 65 новогодних ярмарочных мероприятий – более 2,5 тысячи торговых мест. За две недели проведения ярмарочных мероприятий их посетило более 1,8 миллиона жителей и гостей Подмосковья.