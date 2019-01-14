РИАМО – 14 янв. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места обрушения строительной люльки в центре столицы, в результате которого погиб человек.

В Москве на улице Пречистенка в результате падения из строительной люльки погиб рабочий, второй мужчина госпитализирован.

В ролике видно огороженное место происшествия, где лежат обломки, оставшиеся после обрушения люльки. Также показано здание, рядом с которым произошло ЧП.

По факту происшествия столичные следователи проводят проверку.

Видео с места обрушения строительной люльки в центре Москвы>>