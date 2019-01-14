РИАМО – 14 янв. Ставки по ипотеке повысили в Сбербанке из-за адаптации к рыночным условиям, с понедельника они составляют 10,8%, передает в понедельник Федеральное агентство новостей.

«Процентные ставки изменяются по ипотечным кредитам по всем продуктам и программам, кроме «Военной ипотеки» и «Ипотеки с господдержкой для семей с детьми». При этом повышение коснется только вновь подаваемых заявок», – отмечается в сообщении.

Повышение составит 1 процентный пункт для кредитов с первоначальным взносом 20% и выше и 1,2 процентного пункта – для кредитов с первоначальным взносом менее 20%.

Последний раз Сбербанк поднимал ставки по ипотеке в октябре 2018 года. Тогда повышение составило 0,4 процентного пункта.