РИАМО - 14 янв. В период крещенских купаний в столице около 2,4 тысячи человек будут следить за безопасностью, также задействуют 21 спасательное судно и 163 единицы автотранспорта и спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

«В обеспечении безопасности крещенских купаний будет участвовать 2,4 тысячи человек, включая 776 спасателей Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) департамента ГОЧСиПБ и сотрудников Главного управления МЧС России по Москве; 21 спасательное судно на воздушной подушке МГПСС; 163 единицы автотранспорта и специальной техники», – говорится в сообщении.

Также за порядком будут следить 1587 сотрудников полиции, помощь будут готовы оказать 59 медицинских бригад.

Подготовка в Крещению проходит в три этапа. Во время подготовительного – с 9 января до 18:00 18 января спасатели МГПСС обследуют дно всех водоемов в местах подготовки прорубей. Также проходит занятие с представителями органов исполнительной власти, организаторами мероприятий, демонстрируются элементы оборудования мест крещенских купаний.

Кроме того, разрабатываются планы дежурства спасателей и специальных противопожарных нарядов в местах проведения крещенских купаний, а также проводится разъяснительная работа по вопросам безопасности со служителями всех храмов и церквей.

Места купания оснащают специальными подходами с настилами на лед для распределения нагрузки и безопасными спусками в воду, местами для обогрева и переодевания, пунктами горячего питья, освещением и передвижными компактными туалетами, парковочными местами для автомобилей.

Помимо этого, будут пресекаться случаи несанкционированного купания не неприспособленных водоемах. Места взяты под охрану полицией и предприняты меры по недопущению к ним граждан.

После купаний места обряда оградят.

В прошлом году крещенские купания посе­тило около 171 тысячи человек, из них купалось более 108 тысяч человек. В этом году прогнозируется, что с 18:00 18 января до 12:00 19 января в крещенских купаниях примут участие более 140 тысяч человек. В случае большого количества купающихся по решению организаторов время обеспечения может быть продлено.

Всего в столице для традиционных крещенских купаний подготовили 60 мест для проведения обряда, будет оборудовано 63 проруби. Как отмечается в сообщении, количество мест ближе к Крещению может быть изменено.

Ледовая обстановка в Москве благоприятствует проведению купаний на открытых водоемах. Толщина льда в настоящее время превышает 25 сантиметров и обеспечивает безопасный массовый выход людей на лед.