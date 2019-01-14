РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 янв. На улицах Подольска появилось 550 контейнеров для раздельного сбора мусора, до 20 января установят еще 170 контейнеров, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель службы по связям с общественностью «МСК-НТ» Игорь Орлов.

В понедельник сотрудники регионального оператора «МСК-НТ» показали представителям власти и СМИ, как в микрорайоне Кузнечики на улице Генерала Смирнова, 11 и на Армейском переулке, 7 и 9 разгружают установленные новые контейнеры для раздельного сбора мусора, пригодные для машин с задней загрузкой.

«В Подольске региональный оператор «МСК-НТ» установил уже 550 контейнеров для раздельного сбора мусора, пригодных для мусороуборочных машин с задней загрузкой, в том числе 50 бункеров 12 и 13 января. Еще 170 контейнеров добавят до 20 января. Сколько всего контейнеров понадобится, решат позже, в зависимости от потребностей горокруга. Возможно, где-то увеличат емкость», - сказал Орлов.

По его словам, график вывоза мусора в Подольске входит в норму. Жители начинают сортировать мусор, чтобы большая его часть шла в переработку. От несортированного мусора в настоящее время на переработку отправляют не более 15 %, а от сортированного получают до 90 % полезной фракции.

Чтобы помочь приобрести жителям горокруга навыки сортировки мусора, в ближайшем будущем в школах Подольска начнут проводить уроки, на которых будут объяснять, как лучше разделять отходы и что из них можно получить. Также соответствующая информация размещена на самих контейнерах и в интернете.

Глава территориального отдела микрорайона Кузнечики Евгений Патрушев добавил, что в микрорайоне Кузнечики вывоз мусора региональным оператором происходит вовремя, навалов нет. Практически все мусоросборные площадки оснащены новыми контейнерами для сбора мусора. Со временем, когда мусор начнут разделять еще больше жителей, объем контейнеров увеличат.