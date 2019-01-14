РИАМО - 14 янв. При купании в проруби в Крещение необходимо окунаться только в специально оборудованных местах, запрещено заходить в воду пьяным, перед самим купанием необходимо разогреть тело, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«Окунаться (купаться) следует только в специально оборудованных прорубях у берега, вблизи спасательных станций, под присмотром спасателей. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку», – говорится в сообщении.

К тому же к проруби необходимо подходить в удобной, не скользкой и легкоснимаемой обуви, лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Нельзя находиться в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма.

Также в сообщении отмечается, что стоит заранее приготовить термос с горячим чаем лучше всего из ягод или фруктов. Это поможет укрепить иммунитет и избежать переохлаждения.

Для купания в проруби в Крещение необходимы полотенце и махровый халат, комплект сухой одежды, а также плавки или купальник, некоторые купаются в белье. Кроме того, необходимы тапочки, чтобы не скользили при ходьбе по льду, лучше шерстяные носки, в них можно купаться, ботинки.

Сотрудники МЧС также призывают быть внимательными и осторожными во время крещенских купаний.

В ночь с 18 на 19 января православные люди традиционно отметят Крещение Господне – один из крупнейших праздников православной церкви. Считается, что освященная на Крещение вода обладает целебными свойствами. Многие люди в этот день не только набирают воду в бутылки, но идут на водоемы, реки, чтобы стать свидетелем освящения воды и искупаться в проруби.