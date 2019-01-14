РИАМО - 14 янв. Электробусы вышли на маршрут №83, который связывает восточные районы Москвы со станциями нескольких линий метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК), говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Шесть электробусов вышли на маршрут №83 – он стал пятым по счету, где курсирует транспорт нового поколения. Каждый день в городе работают более 40 автобусов на электрической тяге. С начала работы они перевезли свыше 930 тысяч пассажиров», – сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Как напоминается в материале, с сентября 2018 года электробусы работают на маршруте №73 от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева. В декабре электробусы вышли на маршруты № 80 от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы, №76 от Холмогорской улицы до метро «ВДНХ».

Недавно новый транспорт начал работать на автобусном маршруте №649 от Ясного проезда до Осташковской улицы – он полностью перешел на обслуживание электробусами.

Автобусы на электрической тяге в столицу поставляют российские производители – «КамАЗ» и группа «ГАЗ». Каждый из них до конца марта 2019 года поставит по 100 электробусов и 31 зарядной станции. Зарядные станции уже поставлены в полном объеме – продолжается их подключение к энергоинфраструктуре. По условиям сервисных контрактов, производители обеспечивают полную функциональность подвижного состава и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

Московский электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Низкий уровень пола, наличие пандуса (аппарели) и накопительная площадка обеспечивают высокий комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных. Салон оснащен системами климат-контроля, спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными медиаэкранами и бесплатным Wi-Fi.