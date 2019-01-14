РИАМО - 14 янв. Семь прав на размещение НТО «Торговые автоматы» на территориях городских плоскостных парковок выставлены единым лотом на электронный аукцион, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Лот включает в себя семь вендинговых автоматов, площадь каждого составляет 1 квадратный метр. Торговые автоматы расположены на территориях плоскостных парковок закрытого типа вблизи станций метро «Бибирево», «Бульвар Дмитрия Донского», «Домодедовская», «Красногвардейская», «Новокосино» и «Ясенево», – говорится в сообщении.

В торговых автоматах планируется размещение горячих напитков. Начальная стоимость лота – 14 412 рублей. Участники аукциона будут бороться за размер ежегодного платежа. Право на размещение автоматов предоставляется сроком на один год.

Заявки на участие в торгах принимаются до 4 февраля, аукцион состоится 7 февраля 2019 года.

Инициатором торгов выступает ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства».