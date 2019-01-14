РИАМО - 14 янв. В нынешнем году на территории Подмосковья будет построено 50 новых газопроводов, все работы будут выполнены по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.

«Задачи 2018 года выполнены АО «Мособлгаз» в полном объеме: газифицировано 50 населенных пунктов, протяженность построенных газовых сетей составила 800 километров, 250 из которых проложены в рамках программы», – сказал министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

Он напомнил, что губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» является одной из самых масштабных из принятых в регионе за последние десятилетия.

«Всего с 2013 года в рамках программы построено свыше 2200 километров газопроводов, газифицировано более 400 населенных пунктов, порядка 200 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома. В этом году темпы газификации региона снижены не будут: протяженность новых сетей составит более 230 километров», – добавил Неганов.

По его словам, более 10 тысяч человек смогут подключить к газу свои дома.

«Большое внимание будет уделено отдаленным районам Московской области: городские округа Кашира, Шаховская, Орехово-Зуево», – резюмировал Неганов.