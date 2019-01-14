РИАМО – 14 янв. На улице Удальцова в Западном административном округе столицы с 15 января ограничат движение для автомобилистов в связи с продлением сроков строительства Большой кольцевой линии метро, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города Москвы.

«Ограничение. Участок: улица Удальцова от пересечения с проспектом Вернадского до дома 65А по улице Удальцова. Период: с 15 января по 31 декабря круглосуточно», – отмечается в сообщении.

Две полосы будут перекрыты с организацией перепуска движения и обустройством временных уширений.

Длина Большой кольцевой линии составит 70 километров, на ней будут 31 станция и два электродепо. Со станций кольца можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, пять пересадок на первоочередные Московские центральные диаметры Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск, 11 пересадок на линии железной дороги.