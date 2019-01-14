РИАМО – 14 янв. Собственник земельного участка в Подмосковье заплатил штраф в 30 тысяч рублей за нарушение требований земельного законодательства РФ, объектом владеет частное лицо из Ленинского района, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В марте 2018 года была проведена проверка соблюдения требований земельного законодательства РФ на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 0,7 гектара, расположенном в Ленинском районе. Участок принадлежит на праве долевой собственности Татьяне Дементьевой.

«В результате проверки управлением выявлено, что собственником не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, в результате зарастания участка древесно-кустарниковой и сорной растительностью», – отмечается в сообщении.

В конце прошлого года за невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв управлением Дементьева привлечена к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.