РИАМО - 14 янв. Новую поликлинику с бассейном планируют сдать в эксплуатацию в подмосковных Мытищах к декабрю 2019 года, она станет одним из наиболее важных социальных объектов округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В 25-м микрорайоне городского округа Мытищи продолжается строительство поликлиники с бассейном на пересечении улицы Воровского и Олимпийского проспекта. Общая площадь объекта составит более 11 тысяч квадратных метров.

«На данный момент полностью завершено устройство фундамента, подземной части здания. Монолитные работы выполнены на 93% – осталось перекрытие девятого этажа и технический этаж. Произведено 40% кладочных работ – до пятого этажа. В ближайшее время начнется монтаж окон и будет увеличена численность рабочих на стройплощадке», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

По словам главы ведомства, строительство ведется в соответствии с графиком производства работ. Задача на текущий год – завершить общестроительные работы, внутренние работы, благоустройство, а также приобретение и оснащение медицинским оборудованием.

В новом медцентре предусмотрено диагностическое оборудование: аппарат МРТ и современная рентгенаппаратура. Это позволит проводить полный цикл обследования в поликлинике по месту жительства. Услугами учреждения смогут пользоваться как дети, так и взрослые. Мощность новой поликлиники составит 520 посещений в смену, на 260 посещений будет рассчитано отделение для взрослых и на 260 – отделение педиатрии.

Проектом предусмотрены условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения, на прилегающей территории предусмотрены тротуары, специализированные парковочные места, обустройство мест для отдыха, озеленение. Кроме того, в детском отделении поликлиники предусмотрен бассейн, это будет современное медицинское учреждение, соответствующее всем требованиям.

Медучреждение строится в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» и планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года.