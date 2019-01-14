РИАМО - 14 янв. На 12-м участке Троекуровского кладбища в Москве завершились похороны председателя Центрального совета ветеранов МЧС России и бывшего замначальника гражданской обороны СССР генерал-лейтенанта Дмитрия Михайлика, передает корреспондент РИАМО в понедельник.

От ритуального зала до места погребения гроб сопровождал оркестр, исполняющий траурные марши. На всем пути следования в шеренгу были расставлены курсанты и офицеры МЧС России.

Военачальник был погребен под звуки гимна Российской Федерации и залпы почетного караула. В завершение оркестр исполнил марш «Прощание славянки».

Михайлик скончался 11 января в возрасте 98 лет. Он родился 5 ноября 1920 года в селе Нагорновка Сумской области Украинской ССР. Свою жизнь он посвятил службе Родине и закончил военную службу в должности заместителя начальника гражданской обороны СССР. После этого он более 25 лет возглавлял Центральный совет ветеранов МЧС.

В годы Великой Отечественной войны Михайлик прошел путь от командира взвода до командира стрелкового батальона, участвовал в обороне Ленинграда, прорыве блокады, освобождении Ленинградской области от немецко-фашистских оккупантов, форсировании реки Нарвы и в других боевых действиях.

За героизм, смелость, долгую и безупречную службу Михайлик награжден 13 орденами СССР и Российской Федерации, а также более 40 боевыми, государственными, ведомственными и общественными наградами.