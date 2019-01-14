РИАМО - 14 янв. В Москве завершилась реставрация фасадов особняка Маргариты Морозовой на Смоленском бульваре, в ходе работ реставраторы вернули исторический облик зданию, где после национализации располагался клуб Октябрьской революции и выступал Владимир Ленин, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Специалисты ведомства приняли работы по реставрации фасадов объекта культурного наследия федерального значения «Здание клуба Октябрьской революции» – бывшем особняке Маргариты Морозовой на Смоленском бульваре, 26/9, строение 1. Работы проводились с 2017-го по 2018-й годы.

«Здание особняка с примечательными бирюзовыми фасадами расположено на Садовом кольце по соседству с высотным зданием МИД. В начале XIX века это была усадьба генеральши Глазовой, которую сначала перестроили для княгини Гагариной, затем для семьи чаеторговца Попова, а после – для фабрикантов Морозовых. С их фамилией связана кардинальная перестройка дома и отделка фасадов в эстетике ампира. Последние масштабные реставрационные работы проводились в здании в конце 1980-х годов, когда его планировалось приспособить для нужд президиума Верховного Совета СССР», – отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Глава ведомства рассказал, что в соответствии с согласованным в Мосгорнаследии проектом расчищены от покрасочных слоев и старой отслоившейся штукатурки фасады особняка, а также лепной и штукатурный декор. На восточном фасаде провели реставрацию и укрепили на консолях греческие скульптуры.

Реставраторы очистили от грязи и следов соли гранитную облицовку цоколей, отреставрировали сохранившиеся ее элементы и заменили аварийные, а швы обработали герметиком. Кроме этого, отреставрированы площадки и лестничные марши крылец: для этого их сначала аккуратно демонтировали, устроили современную гидроизоляцию, а затем вернули гранитные блоки и плиты на место, восполнив утраты.

Также реставраторы очистили от грязи и следов предыдущих ремонтов мраморные столбики ограждения крылец, колонны портика и сам портал главного входа в дом. На западном фасаде по чертежам выполнен и установлен первоначально утраченный лепной гипсовый декор мезонина в виде голов львов.

«Восстановлены окрытия карнизов, выносов и водосточных труб, причем воронкам также вернули оригинальный вид. Произведен ремонт медного окрытия кровли, а металлические ограждения балкона и террасы восточного фасада расчищены от покрасок и окрашены – на них докомпонованы утраченные элементы. На финальном этапе стены фасадов и элементы декора были выкрашены в соответствии с согласованным колористическим решением», – подчеркнул Емельянов.