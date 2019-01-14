РИАМО - 14 янв. В Японии ожидают визит главы Российской Федерации Владимира Путина в июне 2019 года, передает в понедельник Федеральное агентство новостей.

Ранее дату возможного визита анонсировал министр иностранных дел Японии Таро Коно.

«В июне предполагается визит в Японию президента (РФ) Путина», – отметил японский дипломат.

Коно добавил, что глава российского государства прибудет в Японию для участия в церемонии закрытия японо-российского перекрестного года.

Ранее на сайте издания сообщалось, что Коно приехал в Россию с официальным визитом и пробудет здесь до 15 января.

«Глава японского дипломатического ведомства уже провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым», – заключается в материале.