РИАМО - 14 янв. Электрички вновь курсируют по Казанскому направлению Московской железной дороги по расписанию после того, как они были задержаны из-за сбоя энергоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Утром в понедельник на Казанском направлении возникли проблемы на внешнем источнике электроснабжения, из-за чего на небольшой промежуток времени пропадало напряжение на нескольких участках. Интервал движения электричек был увеличен.

«Московская железная дорога ввела в график пригородные поезда Казанского направления. В настоящее время электрички отправляются в рейсы по расписанию», — говорится в сообщении.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.