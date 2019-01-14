РИАМО - 14 янв. Двое неизвестных, вооруженных кастетом и пистолетом, напали на водителя Hyundai Solaris в столичном районе Марьино, после чего украли у него наличные деньги и банковскую карту, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на Новочеркасском бульваре, дом 55.

«Двое пассажиров в автомобиле Hyundai Solaris, которой управлял заявитель, угрожая ему кастетом и предметом, похожим на пистолет, открыто похитили 4,3 тысячи рублей, банковскую карту на его имя, с которой впоследствии сняли 8 тысяч рублей», – сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил 12,3 тысячи рублей. По факту разбоя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ, добавил он.