РИАМО - 14 янв. В Москве с 9 января по 25 апреля перекрыли часть улицы Мустая Карима в связи со строительством пешеходного перехода, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Участок: улица Мустая Карима от дома 18, корпуса 5, строения 1, до дома 18, корпуса 1. Период: с 9 января по 25 апреля круглосуточно», – говорится в сообщении.

Ограничение движения будет полным на данном участке в этот период.