РИАМО - 14 янв. В Москве на улице Пречистенка в результате падения из строительной люльки погиб рабочий, второй мужчина госпитализирован, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«При производстве высотных работ по улице Пречистенке в Москве двое рабочих выпали из строительной люльки, в результате чего один из мужчин погиб на месте, второй доставлен в медицинское учреждение. По данному факту <…> проводится доследственная проверка», – сказала Иванова.

Она добавила, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключила собеседник агентства.